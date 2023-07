Crea, Lazzaro (Confagricoltura Puglia): per la Xylella abbiamo chiesto, con il presidente Giansanti, la nomina di un commissario straordinario. VIDEOINTERVISTA

"Innanzitutto abbiamo chiesto con il presidente Giansanti la nomina di un commissario, un commissario straordinario con una struttura per combattere le problematiche relative alla Xylella. In Puglia sono necessarie nuove risorse ed è necessario puntare, così come sta facendo il Ministero e il Crea, a un progetto, a dei progetti per avere nuove varietà resistenti. Due varietà in un territorio come quello pugliese sono troppo poche per cui è necessario aumentare la diversificazione colturale: è necessario anche dal punto di vista olivicolo nazionale investire per quanto riguarda l'innovazione. Quindi in nuovi uliveti con varietà resistenti ma anche con tecniche di produzione resistenti e che abbiano la capacità di essere estremamente produttive. Noi abbiamo bisogno di recuperare competitività per cui sulla base di questo noi abbiamo condiviso le linee di ricerca del crea su questo progetto che ha presentato quest'oggi e lo affiancheremo per quello che è necessario".

così Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Puglia, in occasione del convegno "Novixgen: olivo e vite più resilienti, la sfida della ricerca", organizzato a Roma dal CREA.