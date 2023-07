Crea, Pezzotti: La ricerca deve essere di attacco per sviluppare piante in grado di resistere ai patogeni. VIDEOINTERVISTA

"Come ho già detto nell'introduzione del convegno, la ricerca deve essere di attacco e non di difesa. Deve conoscere i meccanismi che regolano i rapporti tra pianta e patogeno, in modo tale che le piante che possono essere poi sviluppate siano in grado di essere resistenti ai vari patogeni. Nel caso della Xylella siamo di fronte a un patogeno molto particolare che è un batterio che si annida nel sistema vascolare delle piante, che è un ulteriore problema. Come poter gestire questa interazione? Oggi si dà luogo a un progetto di ricerca che cerca di che cercherà di attraverso la conoscenza dei genomi del batterio del delle piante di olivo capire se esistono dei meccanismi di resistenza in modo tale da costruire i prototipi di piante per l'olivicoltura futura dell'Italia che è l'olivicoltura di qualità e di grande pregio in Europa e nel mondo".

Così ad AGRICOLAE Mario Pezzotti, Commissario del CREA, in occasione del convegno "Novixgen: olivo e vite più resilienti, la sfida della ricerca", organizzato a Roma dal CREA.