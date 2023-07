Crea, Sicolo (Italia Olivicola): ricerca su Xylella proceda con la collaborazione tra tutti gli enti, a livello nazionale ed internazionale, come è stato fatto per il Covid. VIDEOINTERVISTA

"La mia posizione è ascoltare il progetto che si sta portando avanti. Sono fiducioso che comunque riusciamo a contenere e a trovare una terapia adeguata per questo batterio, la Xylella, che la Puglia e l'olivicoltura italiana sta soffrendo perché la Puglia ha la maggiore quota di terreno dedicato all'olivicoltura e quindi affrontare questo problema diventa una cosa importante per noi agricoltori in Puglia. Noi speriamo: fino adesso per dieci anni non c'è stato nessuna terapia per contenere questo batterio. Mi auguro che i ricercatori procedano in collaborazione con tutti gli enti di ricerca non solo italiani ma a livello del bacino mediterraneo, perché il batterio si sta diffondendo anche nel bacino mediterraneo e quindi una collaborazione tra gli enti di ricerca ci può dare ben sperare di affrontare questo batterio in maniera organizzata, come si è fatto per il Covid".

Così ad AGRICOLAE Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola, in occasione del convegno "Novixgen: olivo e vite più resilienti, la sfida della ricerca", organizzato a Roma dal CREA.