Crea. SOS Api: con BeeGuards apicoltura resiliente ai cambiamenti climatici

Aiutare le api a convivere con il clima che cambia con studi immunologici, comportamentali, patologici, genomici ed ecologici per promuovere pratiche di gestione sostenibile e nuove strategie di selezione mediante strumenti digitali e di previsione che consentiranno all’apicoltura di adattarsi a un ambiente in evoluzione. Questi gli obiettivi principali del progetto HORIZON “BeeGuards”, che parte ufficialmente oggi, coordinato da Cecilia Costa, prima ricercatrice del CREA Agricoltura e Ambiente, un consorzio composto da 27 partner tra scienziati, apicoltori e associazioni di apicoltori, società di consulenza e tecnologia, provenienti da 16 paesi. Sul campo, BeeGuards condurrà studi in 11 paesi, applicando pratiche innovative di gestione basate su soglie di intervento, utilizzando arnie dotate di sensori digitali. Apicoltori, agricoltori e cittadini saranno coinvolti tramite un “WikiBeedia” e studi di “citizen science” e di impronta ecologica per garantire che i risultati della ricerca siano tradotti in pratiche utili e valide per gli utilizzatori finali.

Il ruolo del CREA Il gruppo di Apidologia del Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente del CREA, oltre a coordinare il progetto, è coinvolto negli esperimenti di campo sulla gestione delle colonie e sull'implementazione dell'innovativo schema di allevamento. Inoltre, il CREA guida lo studio sulla competizione tra le api mellifere allevate e gli impollinatori selvatici. Il team informatico del Centro di Ingegneria e Trasformazione Agroalimentare del CREA è co-leader della parte dedicata alla digitalizzazione del monitoraggio delle api e all’interpretazione tramite modelli statistici degli effetti della gestione e dell'ambiente sulla salute e sullo sviluppo delle api, oltre a fornire un'infrastruttura cloud e un ponte verso le piattaforme “open data” dell'UE.

BeeGuards: a l via un entusiasmante progetto di ricerca europeo

Dopo un competitivo processo di valutazione in due fasi, il progetto BeeGuards è stato selezionato come uno dei due progetti di ricerca per il bando “Apicoltura resiliente” finanziato dal programma Horizon Europe (HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02). Il consorzio BeeGuards, coordinato dalla dott.ssa Cecilia Costa del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), è composto da 27 partner tra scienziati, apicoltori e associazioni di apicoltori, società di consulenza e tecnologia, provenienti da 16 paesi. Il progetto quadriennale, che inizierà il 1ottobre 2023, mira a fornire pratiche di gestione sostenibile, nuove strategie di selezione e strumenti digitali e di previsione che consentiranno al settore dell’apicoltura di adattarsi a un ambiente in evoluzione. Sul campo, BeeGuards condurrà studi in 11 paesi in Europa e non solo, applicando pratiche innovative di gestione basate su soglie di intervento, utilizzando arnie dotate di sensori digitali. Questo potrà essere di sostegno per il lavoro degli apicoltori fornendo linee guida per l’adattamento delle pratiche apistiche alle sfide presenti e future. BeeGuards eseguirà studicomplementari immunologici, comportamentali, patologici, genomici ed ecologici complementari che serviranno a chiarire come la gestione, il clima e l’ambiente agiscono sulle api mellifere e sugli altri impollinatori. Apicoltori, agricoltori e cittadini saranno coinvolti tramite un “WikiBeedia” e studi di “citizen science” e di impronta ecologica per garantire che i risultati della ricerca siano tradotti in pratiche utili e valide per gli utilizzatori finali.

Il progetto BeeGuards è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon Europe dell'Unione Europea con il Grant Agreement n. 101082073.

L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e l'Unione Europea declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.