Crea, Tabano (Federolio): Serve fare più prodotto, siamo scivolati al quarto posto tra i produttori. Servono nuovi impianti. VIDEOINTERVISTA

"Devo dire che mai come questa volta ci sentiamo abbastanza fiduciosi che le nostre richieste possano essere accolte, anche perché vediamo una una presenza politica governativa onestamente mai così attenta come in questo ultimo periodo. Le richieste sono chiaramente quelle io rappresento, ovviamente come mondo dell'industria, di avere prodotto. Noi non possiamo più competere con i mercati internazionali, con la penuria di prodotto che ormai atavicamente affligge l'Italia. Siamo scivolati ormai al 4º posto tra i produttori, lontani anni luce dalle quantità che riesce a produrre la Spagna: basta pensare che nei mercati internazionali gli spagnoli commercializzano olio spagnolo i tunisini olio tunisino, gli italiani olio comunitario. Cioè in realtà cerchiamo di mettere a frutto la nostra storica capacità di mettere assieme più provenienze pur di avere le quantità che ci permettano poi di andare in giro per il mondo. Quindi noi ci aspettiamo di avere sicuramente tanta ricerca tanto sviluppo ma dobbiamo avere prodotto, bisogna fare nuovi impianti".

Così ad AGRICOLAE Francesco Tabano, presidente Federolio, in occasione del convegno "Novixgen: olivo e vite più resilienti, la sfida della ricerca", organizzato a Roma dal CREA.