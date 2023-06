Crea: Torna Tutti giù in Cantina, il Festival della Cultura del Vino

Tavole rotonde, performance teatrali e musicali, passeggiate scientifiche nel vigneto, installazioni artistiche, ma soprattutto banchi d’assaggio di oltre 200 etichette, fra le migliori produzioni enologiche d’eccellenza della Regione Lazio, ma anche nazionali ed internazionali, oltre alle degustazioni guidate da esperti del settore, per un’intensa tre giorni di eventi dedicati alla cultura del vino. Si tratta dell’ormai consueto appuntamento di “Tutti giù in Cantina”, il Festival della Cultura del Vino di Velletri, organizzato dal CREA Viticoltura ed Enologia e dall’associazione Idee in Fermento, che si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 giugnonella storica sede del centro di ricerca in via Cantina Sperimentale.

Nei tre giorni del Festival, muniti di tracolla con bicchiere (incluso nel ticket), si potranno degustare vini di tutte le Regioni italiane, ma anche esteri mentre, per i palati più raffinati, da non perdere la masterclass delle aziende cilene Viña Falernia e Vinos Co.Pa, la verticale guidata di Cabernet Franc Ars Magna dei vini dell’azienda Omina Romana, oltre al focus su Il Grigio di San Felice. Altro appuntamento da segnalare è tutto al femminile: il vino raccontato dalle donne, imprenditrici, giornaliste, blogger. Presente anche una area food attrezzata per intervallare i momenti culturali e di degustazione, con un adeguato supporto gastronomico.

Sarà il Cile il Paese ospite d’onore di quest’anno, a cui è dedicata l’apertura di venerdì 23 giugno alla presenza dell’ambasciatore con una degustazione dei grandi vini cileni e a seguire un incontro-dibattito Italia -Cile sulle due sponde dell'oceano con la professoressa Stabile dell'università Roma Tre.

Infine, il gradito ritorno del noto attore Gianmarco Tognazzi (25 giugno), che, in una veste inedita, racconterà i vini de La Tognazza insieme all'enologo Andrea Miceli.

Sono stati invitati Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste, Giancarlo Righini, Assessore Agricoltura Regione Lazio e Ascanio Cascella, Sindaco di Velletri. Presenzieranno, oltre a Riccardo Velasco Direttore CREA Viticoltura e Enologia, l’Ambasciatore della Repubblica di Argentina S.E. Roberto Carlés e l’Ambasciatore della Repubblica del Cile, S.E. Ennio Vivaldi.

L’ingresso e la fruizione di tutta l’offerta culturale (mostre, convegni, tavole rotonde) sono gratuiti.