Crisi idrica in Sardegna, Uci: urgenti interventi strutturali e soluzioni sostenibili

Durante la riunione tenutasi ieri presso l’Assessorato dell’agricoltura della Regione Sardegna dedicata alla siccità, Unione Coltivatori Italiani (UCI), ha sollevato importanti questioni contribuito al dibattito con proprie idee sulla grave crisi idrica che ha colpito la Sardegna. E’ stato evidenziato come la siccità sia oramai un fenomeno permanente (si ricordano altri eventi molto impattanti come accaduto per la siccità del 2017) pertanto sarà importante programmare la necessità di interventi strutturali mirati per affrontare la siccità che ciclicamente affligge l'isola.

La siccità si ripete ciclicamente, pertanto è indispensabile considerare modifiche strutturali con l’inserimento di interventi specifici nel Complemento dello Sviluppo Rurale per cercare di ridurre gli effetti della siccità sulle imprese agricole, si chiede dall’area tecnica. È fondamentale pensare ad un intervento specifico con un bando mirato per le zone rurali che presentano carenze idriche, ad esempio per quelle filiere agricole che soffrono maggiormente l'assenza di acqua fornita dai Consorzi, ad esempio per filiere sensibili come quella della zootecnia o degli ortaggi a ciclo primaverile-estivo.

L’area tecnica dell’UCI ha inoltre proposto una serie di misure concrete per affrontare la crisi idrica in Sardegna, suggerendo di creare un tavolo di lavoro con il sistema creditizio e l’ISMEA per divulgare e sviluppare soluzioni finanziarie a sostegno degli agricoltori colpiti dalla siccità, che vedendo abbassare la loro produzione lorda vendibile non riusciranno ad esempio rispettare tempi e scadenze dei propri mutui per i loro investimenti aziendali. Questo permetterebbe di fornire un supporto economico fondamentale per affrontare l’emergenza economica in termini di produttività agricola conseguente alla carenza idrica e garantire la continuità delle attività agricole.

L’UCI ha fornito la propria disponibilità ad animare il territorio presso leproprie sedi locali con iniziative volte a far conoscere, un pò come fatto nell’ambito del progetto di diffusione della PAC (SmartPAC, la PAC a portata di tutti), le opportunità offerte dal fondo Agricat di recente introduzione, oltre a diffondere l’importanza dello strumento delle polizze agevolate a copertura della siccità previste dal Piano di Gestione del Rischio Agricolo (PGRA).

Tutto ciò al fine di sensibilizzare e informare gli agricoltori sulle strategie di gestione della siccità e sulle misure disponibili per mitigare gli effetti negativi, con tanti strumenti ancora poco fruiti nel territorio.

Un altro punto chiave introdotto è stato quello che riguarda la necessità di realizzare investimenti significativi nelle infrastrutture idriche, in particolare sulle condotte, migliorare l'efficienza delle infrastrutture esistenti e ridurre le perdite di acqua è fondamentale per garantire una distribuzione idrica più equa e sostenibile.

Infine, per l’UCI è importante potenziare il sistema del monitoraggio dei dati che l’agenzia LAORE potrà raccogliere per la rilevazione e la condivisione dei dati relativi all’impatto della siccità sulle imprese agricole. Sarà ugualmente importante rendere maggiormente condivisibile la situazione delle riserve idriche, delle perdite, cosi come della disponibilità idrica negli areali produttivi regionali, si da rendere fruibile il dato con immediatezza ai tanti agricoltori che potrebbero meglio programmare le proprie coltivazioni rispetto alla situazione contingente.

Condividere questi dati con gli agricoltori è anche essenziale per far loro comprendere l'importanza di interventi mirati, come quelli che saranno ad esempio applicati nell'area orientale della Sardegna rispetto ad altre aree, un po’ come accade in Spagna, dove un portale fruibile mette a disposizione questo tipo di dati, ha portato a risultati positivi nella gestione delle risorse idriche rispetto alla programmazione delle colture ed agli interventi irrigui.