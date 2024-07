Dl Agricoltura: Bergamini (Lega), oltre 500mln per settore messo in sofferenza

“Con il Ddl Agricoltura stanziamo oltre 500 milioni di euro per migliorare la produttività e la redditività delle imprese agricole, garantendo risorse economiche e meno burocrazia. Il provvedimento include una moratoria sui mutui per le aziende agricole e della pesca in difficoltà, stanzia 32 milioni di euro per le filiere agricole (di cui 12 milioni per la filiera del grano e 20 milioni per contrastare il fenomeno del granchio blu), e introduce norme per combattere le pratiche sleali e garantire giusti prezzi dei prodotti agricoli. Il settore agricolo rappresenta la spina dorsale della nostra economia. Rappresenta l’identità e il benessere dei nostri territori. Un settore che è stato messo in grave sofferenza anche per colpa di politiche errate, come gli assurdi divieti di Bruxelles, contro i quali continueremo a batterci con sempre più forza. La Lega è, oggi come ieri, al fianco degli agricoltori: con questo decreto diamo un contributo sulle tematiche più urgenti per sostenere le aziende agricole e superare questo momento di crisi”.

Così il deputato della Lega Davide Bergamini, capogruppo in commissione Agricoltura.