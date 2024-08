Ddl Sicurezza, Aic: su canapa il governo riveda il provvedimento

"Con l'approvazione dell'emendamento sulla canapicoltura nel DDL Sicurezza nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, il governo sta mettendo a rischio la competitività di 800 imprese agricole e di 1500 aziende della trasformazione che fatturano 500 milioni di euro l'anno". Lo afferma in una nota Giuseppino Santoianni, presidente dell'Associazione Italiana Coltivatori. "Il provvedimento - commenta Santoianni - minaccia una filiera che dà lavoro a oltre 10mila lavoratori. Una decisione che non può essere sostenuta non solo perché avviene in un momento in cui gli imprenditori hanno avviato le nuove produzioni, ma anche perché contrario alle normative comunitarie. L'auspicio è quello che nella discussione generale il provvedimento possa essere ribaltato con il voto contrario della Camera".