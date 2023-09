De Meo (FI – Gruppo PPE): I mercati all’ingrosso sono al centro della filiera agroalimentare europea

Si è svolto oggi a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, l’evento dal titolo “Mercati all’ingrosso: il centro dell’agroalimentare europeo” ideato ed organizzato dall’on. Salvatore De Meo, membro della Commissione agricoltura e sviluppo rurale.

«L'obiettivo principale di questo convegno - precisa l’on. De Meo - è stato quello di evidenziare, in modo chiaro, il ruolo strategico dei mercati all'ingrosso nella filiera agroalimentare come strutture indispensabili per garantire la sicurezza alimentare e la resilienza dell'agricoltura europea. Sono soddisfatto che recentemente il Parlamento, grazie ad un mio emendamento, abbia riconosciuto i mercati all’ingrosso tra le infrastrutture strategiche europee da salvaguardare, ma abbiamo bisogno di creare una maggiore consapevolezza, anche a livello nazionale, del loro ruolo e delle loro potenzialità. La loro caratteristica - continua De Meo - di essere luogo prioritario di arrivo e aggregazione delle produzioni agricole europee e non solo, li ha trasformati nel corso degli anni, infatti, in piattaforme logistiche, innovative e sostenibili, dove i prodotti acquisiscono un valore aggiunto nel confezionamento, nel controllo della qualità, nella tracciabilità e nella formazione trasparente del prezzo nell’interesse dei produttori e del consumatore finale. I mercati all’ingrosso sono il luogo fisico dove produttori, distributori, intermediari e logistica si incontrano favorendo la continuità e la sicurezza della filiera agroalimentare. Si pensi alla loro resilienza nel periodo del Covid quando hanno ininterrottamente garantito le forniture a milioni di cittadini europei. Voglio ringraziare le associazioni Italmercati e Fedagro - Confcommercio per avere voluto condividere l’organizzazione di questo importante incontro che fa seguito al lavoro fatto con loro in questi anni per definire e ribadire il ruolo dei mercati all’ingrosso. Altrettanto importante è stato il contributo di Coldiretti, Confagricoltura e Cia che hanno confermato la stretta e proficua collaborazione della produzione con i mercati e la potenzialità di un’alleanza vincente. L’incontro di oggi - conclude l’on. De Meo - è stata anche l’occasione per guardare alle sfide future del comparto agroalimentare nelle quali i mercati all'ingrosso saranno sicuramente partner su cui fare affidamento per garantire una filiera agroalimentare resiliente, innovativa e sostenibile».