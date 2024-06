Decreto Coesione, Serpillo: fondi per giovani imprenditori agricoli nel segno dell’innovazione e sostenibilità

"I giovani sono per natura portatori di futuro, per questo sono anche coloro che potranno assicurare una vera evoluzione tecnologica in agricoltura, volta soprattutto all'adozione di pratiche sostenibili. È d’importanza prioritaria, dunque, che ricevano il sostegno necessario per sviluppare progetti che abbiano un forte impulso per l’economia ed un impatto positivo sull'ambiente - ha dichiarato il Presidente Mario Serpillo dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI).

Con l'approvazione delle nuove misure del decreto Coesione, che mirano a incentivare l'occupazione giovanile e l'autoimprenditorialità, i giovani disoccupati sotto i 35 anni avranno accesso a finanziamenti mirati a progetti che privilegiano l'innovazione e la sostenibilità ambientale. I dettagli sulle modalità di finanziamento e presentazione delle domande saranno definiti entro il prossimo 7 giugno.

"È fondamentale differenziare i voucher per assicurare che le risorse vengano utilizzate in modo efficiente," ha aggiunto Serpillo. "Ad esempio, nel Centro-Nord, il voucher di avvio può raggiungere i 30.000 euro per l'acquisto di beni e servizi necessari, aumentando a 40.000 euro se destinati alla sostenibilità ambientale o al risparmio energetico."

"Al Sud, sono previsti incentivi ancora più elevati," ha proseguito il Presidente Serpillo. "Il voucher può arrivare fino a 50.000 euro per progetti orientati alla sostenibilità, rispetto ai 40.000 euro per le altre iniziative. In questo modo si intendono intercettare le diverse esigenze territoriali per stimolare la più ampia partecipazione dei giovani in tutte le regioni."

Gli interventi del decreto Coesione prevedono anche servizi di tutoraggio e formazione per aiutare i giovani a sviluppare le competenze necessarie per realizzare le loro idee imprenditoriali. Le iniziative possono riguardare attività autonome, imprenditoriali o libero-professionali, e sono aperte a singoli e società in diverse forme giuridiche.

“Invito caldamente - conclude il Presidente Mario Serpillo - tutti i giovani interessati a cogliere questa importante opportunità e a monitorare attentamente gli annunci riguardanti le specifiche sulle modalità di finanziamento e a prepararsi per presentare le proprie domande appena saranno resi noti i dettagli.”