Decreto flussi, Procaccini (FdI): favorire arrivo di lavoratori e bloccare imimigrazione irregolare

Il decreto flussi approvato dal governo dimostra che il centrodestra ha una “ricetta” opposta al centrosinistra sull’immigrazione. Noi vogliamo distinguere l’immigrazione regolare da quella non regolare, distinguere i lavoratori, che vengono in Italia per prestare la loro opera, dagli sbandati che si disperdono sul territorio, finendo spesso per fare manovalanza per il lavoro nero e la criminalità. Occorre quindi fermare le partenze ed evitare che le persone irregolari sbarchino, favorire l’immigrazione regolare stabilendo a monte chi ha diritto e chi no ad arrivare in Italia. Nel decreto flussi è stabilito che le persone che dovrebbero arrivare in Italia già quest’anno devono conoscere il proprio mestiere, così possono arricchire il nostro Paese e sé stesse, dando un senso alla loro vita”.