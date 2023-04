Delegazione Agrinsieme al workshop agroalimentare italiano a Londra: rafforzare il dialogo commerciale con la Gran Bretagna, primo mercato di sbocco dei prodotti agroalimentari Ue

Una delegazione di Agrinsieme ha preso parte oggi al workshop agroalimentare italiano organizzato a Londra dal Governo con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, insieme al presidente dell'Agenzia ICE, Matteo Zoppas, e l'ambasciatore italiano nel Regno Unito, Inigo Lambertini.

Obiettivo del workshop, rafforzare le relazioni con la Gran Bretagna valorizzando il sistema agroalimentare italiano. A Londra sono infatti presenti numerose aziende agricole, aderenti alle sigle del coordinamento Agrinsieme, che partecipano agli incontri B2B con i buyer inglesi.

Quello britannico resta il primo mercato di sbocco per i prodotti agroalimentari dell’Unione Europea, con 48 miliardi di euro (il 21% dell’export totale Ue) e il quarto per le esportazioni italiane di settore, che hanno raggiunto 4,2 miliardi nel 2022, segnando una crescita in valore di circa il 14% rispetto al 2021. La prima voce dell’export italiano verso l’UK è l’ortofrutta fresca e trasformata, seguita dai vini e dai derivati dei cereali. Il nostro Paese importa dalla Gran Bretagna prodotti agroalimentari che valgono circa mezzo miliardo di euro, principalmente bevande alcoliche, latte e derivati.

"La Gran Bretagna, tuttavia, - evidenzia Agrinsieme - ha iniziato a sottoscrivere accordi di libero scambio con i Paesi terzi, in particolare Australia e Nuova Zelanda, creando difficoltà competitive ai prodotti europei, in particolare quelli italiani, che hanno in Gran Bretagna un buon mercato di sbocco".

"In questo contesto – afferma Agrinsieme - è necessario porre ancora più attenzione verso i prodotti italiani che risentono maggiormente degli accordi di libero scambio dell’UK con i Paesi terzi, rafforzando le nostre eccellenze alimentari che vantano alta qualità e sicurezza. Crediamo sia importante, in questo senso, basare accordi commerciali che vadano oltre l’import/export di prodotti per valorizzare anche il know-how e i nostri territori di produzione. L’appuntamento di oggi a Londra ben si inserisce nell’obiettivo comune di trovare nuove intese per consolidare ulteriormente il dialogo commerciale tra Italia e Regno Unito".

***

Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane - Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.