Dieta mediterranea, Gesmundo: da multinazionali interessi a promuovere cibo sintetico e ultra processato

“Abbiamo fatto delle grandi battaglie per far sì che multinazionali dell'omologazione, dei cibi ultraprocessati, fossero tenute a bada. Però poi di fronte a una battaglia epica (non guerra, perché noi abbiamo vinto per adesso la battaglia dei cibi sintetici), ci siamo resi conto che di fronte a uno strabordante potere delle multinazionali e soprattutto dei grandi oligarchi del cibo a livello internazionale noi potevamo ben poco. Perché questi distribuiscono miliardi per la comunicazione e ricordo a tutti che i miliardi che distribuivano erano legati al fatto che non bisognasse parlare di cibo sintetico. Il cibo sintetico doveva andare avanti in Europa come un fiume carsico, per trovarci poi all'improvviso di fronte al fatto che veniva definito novel food.”

Così il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, nel corso del suo intervento al convegno "Malattie, cibo e salute", organizzato presso il Ministero della salute da Aletheia.

“Io ho qualche piccolo sassolino nelle scarpe da togliere verso l'EFSA che ha questa grande capacità: di mettere sempre il cappello sulle cose che fanno più male alla salute dei cittadini europei. Non so come è possibile, ma succede sempre così. Succede per l'iperprocessato ed hanno tentato di farlo anche in Italia. Bayer, Barilla, con l'aiuto anche di un'altra realtà, hanno prodotto uno studio di cui siamo entrati in possesso e dove, debbo dire con grande solerzia il Ministro dell'agricoltura ha messo subito uno stop per adesso (e credo che ci saranno conseguenze ancora più forti) per poter arrivare a dire che andava cancellato dal vocabolario del cibo la parola "ultra processato" perché gli ultraprocessati fanno bene -e non male, dicono- alla salute.

Avevo dimenticato l'ultima sigla, era Federchimica, la quale ha o no un interesse al meccanismo dell'ultraprocessato? Perché un cibo processato per arrivare sullo scaffale ha bisogno di ingredienti esterni al cibo che variano dai quattro, cinque fino ai 30 ingredienti. E queste sono le cose che purtroppo facciamo mangiare ai nostri figli.

Poi l'OMS improvvisamente ti dice quest'anno, cosa praticamente più unica che rara, che anche l'iperprocessato contribuisce con altri fattori a determinare 27 milioni di morti all'anno sul pianeta e in Europa 2.700.000 morti.

Pensate alla nostra storia alimentare che è legato al concetto di dieta mediterranea, è quello che ci ha fatto grandi. Però poi si porta in Italia il grano che è stato trattato con glifosato che, lo dice la scienza medica, è la cellula di natura sintetica più violenta nei confronti dell'uomo per quelle che sono malattie di natura cancerogena. Oggi le nostre mamme in Italia allattano con latte che contiene dentro residui di glifosato. Quindi i nostri bambini sono già allattati con la presenza di glifosato nel latte materno.

Io vi posso certificare e lo certifico veramente col cuore e col sangue: noi sono esattamente 25 anni che non mettiamo in campo una sola richiesta per il mondo agricolo, non coniugabile con gli interessi più generali dei cittadini e consumatori, quindi per il bene del Paese. Non c'è una richiesta che non vada in questa direzione. Se uno prende tutto l'elenco delle richieste che Coldiretti fa per i propri associati e per gli agricoltori in genere, vedrà che è sempre coniugabile con gli interessi più generali del Paese.”