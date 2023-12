Dieta mediterranea. Lollobrigida: intergruppo per proteggere nostro sistema alimentare

“Ringrazio i colleghi che hanno dato vita a questo intergruppo parlamentare, in particolar modo l’onorevole Marta Schifone per averlo promosso. Un’iniziativa per avere maggior consapevolezza dell’importanza di proteggere il nostro sistema di alimentazione fatto da anni di contaminazioni. Perché, come diceva Ippocrate, dobbiamo fare in modo che 'il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo'. Insieme allo sport, infatti, il benessere alimentare porta benefici per la nostra salute e lo dimostrano i dati sulla longevità degli italiani”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo Parlamentare “Dieta Mediterranea: Nutrizione, Prevenzione e Cultura”, che si è tenuta nella sala stampa della Camera dei deputati.

“Il concetto di Dieta Mediterranea, iscritta nella lista dell’Unesco, descrive un sistema equilibrato che, però, non rappresenta solo l’Italia. La nostra Nazione, infatti, si caratterizza per l’unicità della sua cucina che abbiamo candidato a patrimonio immateriale perché è un sistema di valori, uno strumento per i nostri cuochi. Una ricchezza composta dalle Indicazioni geografiche, che ci raccontano come un prodotto nasce e viene trasformato, ma resta sempre legato alla tipicità dei singoli territori. Sono certo che il lavoro del vostro gruppo sarà fondamentale per far comprendere i pilastri del nostro sistema, che vanno oltre le differenze politiche per identificare un modello di sviluppo basato sul buon cibo per tutti”, conclude il ministro Lollobrigida.