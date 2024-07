Dieta mediterranea, Schillaci: contribuisce a ridurre mortalità e prevenire malattie. Benefici riconosciuti da scienza

“Io non smetterò mai di ripetere che per garantire più salute, non solo in Italia, bisogna investire sia economicamente ma anche e soprattutto culturalmente sulla prevenzione. Questa è una battaglia che stiamo facendo, che porteremo avanti. Vogliamo aumentare la quota del Fondo sanitario nazionale che attualmente 5% destinata alla prevenzione. Nessun sistema sanitario universalistico come il nostro alla lunga potrà essere sostenibile se noi non riduciamo il numero di persone affette da malattie che possono essere prevenute. L'aspettativa di vita cresce. Se guardate i dati Istat pubblicati nello scorso mese siamo ritornati per fortuna, dico io, ai livelli pre Covid e questo è ovviamente un fatto positivo. Però dobbiamo anche far sì che i nostri cittadini invecchino in buona salute. Meno persone malate, come dicevo prima, significa in maniera diretta meno costi sanitari e sociali. C'è una ricaduta positiva sul Servizio sanitario nazionale. Ma soprattutto vogliamo che le persone non solo vivano più a lungo, ma vivano meglio. Questi sono temi che abbiamo portato anche all'attenzione dei consessi internazionali, in linea con quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 sulla riduzione della mortalità prematura da malattie non trasmissibili.”

Così il ministro della salute Orazio Schillaci nel corso del suo intervento al convegno "Malattie, cibo e salute", organizzato presso il Ministero della salute da Aletheia.

“L'alimentazione è un determinante di salute. Nella nostra nazione disponiamo di una consolidata tradizione alimentare con un brand riconosciuto a livello mondiale come la dieta mediterranea, che io definisco, come sapete, italiana. In questi venti mesi abbiamo insistito molto sulla promozione della dieta mediterranea,del nostro patrimonio agroalimentare, anche con campagne di sensibilizzazione, iniziative, incontri in collaborazione stretta con il Ministero dell'Agricoltura e grazie alla costante e importante sinergia con Coldiretti. Non a caso abbiamo voluto dedicare proprio alla Dieta Mediterranea la prima giornata nazionale del Made in Italy che è stata celebrata lo scorso aprile. È un'eccellenza, uno stile di vita che è alla base anche della nostra identità culturale, tanto da essere riconosciuta da anni quale patrimonio culturale immateriale dell'Unesco.

I benefici del nostro modello alimentare, nel contribuire a prevenire diverse patologie cronico degenerative sono indiscussi. La dieta mediterranea contribuisce a ridurre la mortalità totale, previene lo sviluppo di malattie cardiovascolari, del diabete di tipo due, dell'obesità, del sovrappeso, di tante patologie neoplastiche. Riduce i rischi di demenza senile. Il beneficio della dieta mediterranea sulla salute sono riconosciuti a livello internazionale e nazionale.

Dietro gli studi e le ricerche c'è il lavoro di docenti, professori, ricercatori, esperti che con le loro competenze e conoscenze sono chiamati ad analizzare ed approfondire i legami tra il cibo e la salute in tanti aspetti. Questa è l'attività che svolge la Fondazione Aletheia. Vanta al suo interno autorevoli ricercatori e scienziati, impegnati anche nel favorire trasparenza nella filiera agroalimentare, nel preservare la sostenibilità dei modelli alimentari, nel mettere in guardia i consumatori sui rischi di un'alimentazione non corretta e anche di tante, troppe informazioni fuorvianti. Nel far emergere l'importanza della riduzione degli sprechi alimentari, nel valorizzare gli scarti.“