Dieta Unica, Battista: respingiamo tentativi di omologazione. Dieta universale danneggia tessuto produttivo e biodiversità

"L’idea di proporre una dieta universale basata su criteri scientifici, da prendere a modello per raggiungere l’ambizioso obiettivo di nutrire in maniera sostenibile una popolazione mondiale in costante crescita che si prevede possa raggiungere i 10 miliardi di persone entro il 2050, è certamente condivisibile, ma va ovviamente calata e adattata al contesto di riferimento."

Lo afferma ad AGRICOLAE il presidente Copagri Tommaso Battista, commentando la ricerca recentemente resa nota sulla dieta Eat Lancet.

"Se, infatti, nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo potrebbe costituire, insieme ad altri strumenti di sostegno, una valida soluzione alle ataviche problematiche della fame e della malnutrizione, in altri continenti, quali ad esempio quello europeo, questo modello potrebbe danneggiare in maniera anche irreparabile numerosi comparti del tessuto produttivo, primo fra tutti l’agricoltura, arrecando un gravissimo danno anche al patrimonio di biodiversità che fa grande l’agroalimentare comunitario e in particolare dell’Italia, che come noto è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’UE, con oltre trecento tra DOP, IGP e STG e addirittura più di cinquecento vini a denominazione d’origine.

Non bisogna mai dimenticare, inoltre, che proprio il nostro Paese è la culla della dieta mediterranea, riconosciuta nel 2010 dall’UNESCO quale bene protetto e in quanto tale inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità; in tale ottica, non possiamo che respingere tentativi di omologare il modello alimentare nazionale a svantaggio della grande ricchezza di tradizioni, saperi e sapori del Belpaese."