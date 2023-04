Dieta Unica, D’Eramo: Passo indietro su Dieta universale. Interessi di pochi non mettano a rischio salute collettiva. Basta attaccare allevamenti

“In fatto di alimentazione sana e sostenibile l’Italia dimostra ancora una volta di essere dalla parte giusta, come accaduto per il Nutriscore. Gli stessi fautori della cosiddetta ‘Dieta Unica Universale’ sono stati costretti a un passo indietro e a correggere il tiro, ammettendo che una dieta adeguata non può prescindere da cibi di origine animale, la cui assunzione, anzi, andrebbe aumentata”.

Lo afferma ad AGRICOLAE il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, commentando la ricerca recentemente resa nota dalla Eat Lancet Commission.

“Dopo aver sostenuto per anni il modello di una dieta universale basata soprattutto su alimenti a base vegetale, e aver puntato a condizionare le scelte dei consumatori a tutto vantaggio di pochi gruppi di interesse – ricorda D’Eramo -, adesso il nuovo report mette in guardia sui rischi che potrebbero provenire da importanti carenze alimentari di ferro, zinco, calcio e vitamina B12. Si riconosce dunque come sia fondamentale aumentare l’assunzione di cibi di origine animale per scongiurare effetti gravi e duraturi come la compromissione del sistema immunitario, aumento di infezioni e diminuzione del rendimento scolastico e della produttività sul lavoro”.

“I cibi di origine animale non sono quelli sintetici ottenuti in bioreattori ma solo quelli che provengono dai nostri allevamenti. Ora basta attacchi alla zootecnia – prosegue il sottosegretario -. Bisogna fare attenzione a valutazioni che poi si rivelano errate, e che rischiano di danneggiare interi comparti produttivi, con il pericolo a lungo termine di creare danni alla salute collettiva. Piuttosto bisogna andare avanti sulla riduzione delle emissioni, sull’aumento delle produzioni bio e su una reale sostenibilità. La zootecnia non è solo un settore economico chiave alla base della nostra sovranità alimentare, ma in Italia vuol dire anche storia e tradizioni, oltre a essere una componente fondamentale nelle aree interne e di montagna. La nostra Dieta di riferimento resta la Dieta Mediterranea: un modello di alimentazione sano, bilanciato e amico dell’ambiente in cui contano le dosi dei vari alimenti e lo stile di vita nel suo complesso”, ha concluso D’Eramo.