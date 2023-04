Dieta unica, Eat Lancet ci ripensa: gravi rischi per la salute e sistema immunitario. Aumentare alimenti di origine animale. LA RICERCA

Sostenibilità contro salute, a quali compromessi siamo disposti per salvaguardare il nostro pianeta?

Dopo aver pubblicato studi e proposto una Dieta Unica Universale, (come la tabella qui a fianco) dopo aver detto a più riprese che la carne fa male e aver "suggerito" nero su bianco ai governi e alle industrie di "eliminare la scelta ai cittadini" per quanto riguarda i prodotti alimentari da consumare, applicare tasse ai prodotti considerati poco salutari e "costruire un appeal culturale per gli alimenti salubri e il cibo sostenibile" e "campagne di disinvestimento", ora Eat Lancet ci ripensa. Molti gli articoli stampa usciti e forte è stata l'azione di contrasto da parte di alcuni governi, in primis l'Italia.

Eat Lancet smentisce se stessa in una nuova ricerca pubblicata di recente e condotta dalla Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN). La Dieta Unica è sostenibile ma non salutare, e può portare a effetti gravi e duraturi tra cui la compromissione del sistema immunitario e un aumento del rischio di infezioni. Fondamentale diventa allora aumentare l'assunzione di cibi di origine animale.

Lo storico rapporto EAT-Lancet, pubblicato nel 2019, aveva illustrato come nutrire le persone e salvare il pianeta attraverso una "dieta per la salute planetaria", composta principalmente da alimenti integrali a base vegetale, che uniformava e standardizzava i consumi, condannando gli alimenti di origine animale.Ma una nuova ricerca, "Stima delle carenze di micronutrienti della dieta per la salute planetaria EAT-Lancet", pubblicata su The Lancet Planetary Health rivela importanti carenze alimentari di ferro, zinco, calcio e vitamina B12. E per ovviare a questo problema è necessario aumentare gli alimenti di origine animale.

La dieta Eat Lancet per la salute planetaria non fornisce abbastanza vitamine e minerali essenziali per nutrire la popolazione mondiale. Ciò è ancora più evidente quando si osservano le donne in età riproduttiva (15-49 anni) che hanno un aumento del fabbisogno di ferro a causa delle mestruazioni. La dieta per la salute planetaria fornisce solo il 55% dell'assunzione di ferro raccomandata per questa popolazione.

Nel nuovo rapporto sulla dieta Eat Lancet si legge:

Date le potenziali carenze di micronutrienti della dieta per la salute planetaria EAT- Lancet, potrebbero essere necessari importanti cambiamenti per raggiungere l'adeguatezza dei micronutrienti dietetici per gli adulti senza fare affidamento su fortificazioni e integratori.

Ancora più importante, abbiamo scoperto che per ottenere una dieta adeguata di micronutrienti che sia anche più fattibile a livello di popolazione sarebbe probabilmente necessario aumentare gli alimenti di origine animale dal 14% delle kcal totali al 27% delle kcal totali.

Il dott. Ty Beal, consulente di ricerca presso la Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) e autore principale di questa pubblicazione, ha affermato: "È probabile che la dieta per la salute planetaria aiuti a proteggere dalle malattie non trasmissibili, che sono le principali cause di morte e malattia in tutto il mondo, e che lo faccia in modo sostenibile. Ma queste nuove scoperte sulle carenze di vitamine e minerali essenziali sono preoccupanti perché le carenze di questi "micronutrienti" possono portare a effetti gravi e duraturi, tra cui la compromissione del sistema immunitario e un aumento del rischio di infezioni; rendimento scolastico e diminuzione della produttività sul lavoro; tutte cose che alla fine limitano il potenziale umano. Le carenze di micronutrienti della dieta per la salute planetaria sono dovute alla scarsa quantità di alimenti di origine animale, che costituiscono solo il 14% delle calorie totali. Per rendere la dieta per la salute planetaria adeguata in micronutrienti sarebbe necessario aumentare gli alimenti di origine animale ricchi di nutrienti."

Secondo la Dott.ssa Jessica Fanzo, Distinguished Professor di Bloomberg Food Policy presso la Johns Hopkins University e coautrice della ricerca: "La sfida nel fornire una quantità sufficiente di micronutrienti è farlo in modo sostenibile. Ma c'è un limite. E ci saranno inevitabilmente compromessi da affrontare, tra salute umana e sostenibilità ambientale."

