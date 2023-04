Dieta unica, Filiera Italia: Eat Lancet ci accusava di essere oscurantisti. Ora dimostrato che oscurantisti erano loro

"Non bastano risorse economiche infinite o controlli e censure dei social per trasformare bugie ripetute all’infinito in verità se dall’altra parte c’è il buonsenso e la determinazione come quella dimostrata da Coldiretti e Filiera Italia per contrastare le false teorie di Eat Lancet" dice Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia commentando la retromarcia di Eat Lancet sulla dieta unica universale . "Sono oggi gli stessi filantrocapitalisti riuniti in Eat Lancet a dover ammettere che una dieta unica omologata a livello globale fa male alla salute ed al sistema immunitario". Nei nuovi articoli, infatti, i ricercatori sostengono che “ per ottenere una dieta adeguata di micronutrienti che sia anche più fattibile a livello di popolazione sarebbe probabilmente necessario aumentare gli alimenti di origine animale dal 14% delle kcal totali al 27% delle kcal totali".

"È solo una prima battaglia vinta dal nostro Paese - prosegue Scordamaglia - che ci rafforza nella convinzione che le battaglie giuste, come quella contro il cibo sintetico, si vincono anche da soli se hai dalla tua ragione e buon senso" E prosegue il consigliere "La vittoria sulle false tesi di Eat Lancet è migliore risposta a chi sui cibi sintetici ci dà degli “oscurantisti” ed a cui rispondiamo all’opposto di essere quelli che nell’interesse dei cittadini e degli agricoltori mondiali, hanno acceso la luce su una vicenda che i promotori del cibo di sintetico (alcuni dei quali coincidenti con i finanziatori di Eat Lancet) avrebbero preferito tenere al buio almeno fino ad avvenuta approvazione". E proprio sulla condivisione del divieto di produrre cibo sintetico in Italia arrivato oggi in Conferenza delle regioni Scordamaglia aggiunge "La contrarietà espressa oggi risponde alla richiesta della stragrande maggioranza degli italiani, secondo una ricerca Exé infatti ben il 72% dei cittadini non li mangerebbe, il 10% non sa e necessita di più informazioni, mentre solo il 18% invece che li proverebbe"