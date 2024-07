Dieta mediterranea, Prandini: inserirla nelle mense scolastiche insieme a educazione alimentare. VIDEOINTERVISTA

"Quello di oggi è un incontro di grande importanza al Ministero della Salute. Alla base di tutto c'è una corretta alimentazione che si traduce nella dieta mediterranea. Purtroppo il nostro paese ha un grande problema legato all'obesità infantile e non a caso è proprio nei ragazzi che noi stiamo perdendo l'abitudine del difendere un patrimonio che è quello enogastronomico, fatto di distintività, di biodiversità che è alla base della stessa dieta mediterranea come elemento corretto di nutrizione.

La nostra proposta è educazione alimentare nelle scuole e creare le condizioni perché nelle mense scolastiche possono essere offerti i migliori cibi in termini educativi. Ma soprattutto uno sforzo come sistema Paese per batterci a livello europeo per bloccare il Nutriscore, per bloccare l'azione di alcune multinazionali che si racchiudono e hanno creato un contenitore che ha proprio nel nome "Mediterranea", la volontà di un cibo invece indistinto, omologato, che non abbia mai frontiere. Esattamente quello che noi non vogliamo. Noi vogliamo invece difendere quello che è un patrimonio unico che il nostro Paese ha e che deve poter offrire alle nuove generazioni e soprattutto anche ai tanti turisti che vengono a visitare l'Italia proprio per degustare le nostre eccellenze. Questo è l'impegno, lo sforzo che come Coldiretti vogliamo mettere in atto con tutti quelli che amano questo Paese".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, presidente Coldiretti, a margine del convegno "Malattie, cibo e salute", organizzato presso il Ministero della salute da Aletheia.