Distretti del Cibo, Lollobrigida: 103 milioni di fondi per il Piano Nazionale Complementare e nuovo modello di sviluppo

"I Distretti del cibo costituiscono un nuovo modello di sviluppo per l'agroalimentare italiano e nascono per fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori.

Nell’art. 1 della l. n. 499 del 2017, accanto alla finalità di promozione e inclusione sociale, tra gli obiettivi dei distretti del cibo vi è anche la tutela del territorio; si tratta di una finalità che assume maggiore rilevanza alla luce degli eventi che hanno colpito le Marche prima e l’Emilia-Romagna successivamente e che palesano il rischio di criticità analoghe su tutto il territorio nazionale".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, risponde all'interrogazione dell'onorevole Maria Chiara Gadda sui distretti del cibo.

"Proprio per questo motivo è nostra intenzione sviluppare ancor meglio tale strumento; è allo studio una proposta normativa che potrebbe essere inserita all’interno del disegno di legge sul Made in Italy rivolta ad affiancare a quella esistente una nuova configurazione dei distretti del cibo favorendo la sinergia tra diverse professionalità operanti nel medesimo territorio allo scopo di promuovere uno specifico prodotto e la relativa zona di produzione.

Per favorire lo strumento dei distretti del cibo, nell’ambito delle risorse per il Piano Nazionale Complementare sono stati stanziati 103 milioni, dotazione impegnata per l’adozione di un primo bando, di 98 milioni circa. Sei contratti, per circa 20 milioni sono già stati sottoscritti; è nostra intenzione concludere i contratti entro il mese di settembre e ottobre.

Per questo ci stiamo impegnando a velocizzazione al massimo l’attività istruttoria, utilizzando a tal fine la struttura di missione del PNRR.

Sul quinto bando filiere sono in corso le attività di valutazione della commissione. Non possiamo prevedere quante domande siano riferite all’area dell’alluvione e se sarà necessario per andare incontro alle esigenze delle imprese proponenti cercare soluzioni di carattere temporaneo o eventualmente, nella fase di redazione del progetto definitivo, intervenire con modifiche che tengano conto delle richieste provenienti dai territori.

Intanto abbiamo già avanzato la richiesta in sede di riprogrammazione del PNRR e anche in sede di programmazione del Fondo sviluppo e coesione di ulteriori risorse per i contratti di filiera. Abbiamo richiesto un miliardo di euro.

Per quanto riguarda il secondo bando relativo ai distretti del cibo, il 18 aprile u.s. si è tenuto presso il Ministero una riunione con i rappresentanti di tutti i distretti del cibo nella quale è stata manifestata l’intenzione di semplificare la procedura di valutazione delle domande per giungere ad una più rapida stipulazione dei contratti.

Sulla base di questa indicazione è in corso di elaborazione lo schema di decreto a base del successivo bando.

È in programma per il mese di giugno una nuova riunione in cui sarà illustrato il contenuto del decreto e i requisiti richiesti per accedere alle risorse previste dal secondo bando, raccogliendo eventuali proposte di modifiche che dovessero pervenire dai soggetti interessati.

Solo a conclusione di questa fase di consultazione, e tenendo conto delle sollecitazioni ricevute, si procederà alla pubblicazione del II bando.

Quanto alle risorse disponibili, preciso che al nuovo bando sui Distretti del cibo sono destinati circa € 125.000.000,00; solo a conclusione dell’esame delle domande pervenute sarà possibile sapere se le risorse sono sufficienti a dar riscontro a tutte le richieste.

Ad ogni modo assicuro che nel caso in cui dovessero pervenire domande ritenute ammissibili per una somma superiore, ci attiveremo in tutte le sedi per reperire ulteriori fondi da destinare alla misura.

Colgo l’occasione per annunciare che su richiesta delle associazioni i nostri uffici prorogheranno i bandi in scadenza il 1°giugno per garantire la possibilità delle aziende emiliane di parteciparvi".