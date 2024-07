Dl Agricoltura: Carloni, norme di buonsenso. Lega sempre al fianco degli agricoltori. VIDEO

“Il Dl Agricoltura introduce, finalmente, misure urgenti per sostenere le imprese agricole, della pesca, dell'acquacoltura e altri settori strategici nazionali colpiti da crisi. In arrivo, per le imprese agricole, una moratoria sui mutui, l'ampliamento delle garanzie dell'ISMEA, l'aumento del Fondo per la sovranità alimentare e risorse dedicate ai produttori di grano e alle imprese della pesca. Gli allevamenti di specie a rischio beneficeranno di contributi e proroghe fiscali. I Comuni avranno dei rimborsi per le spese di comunicazione agli indigenti e ristori per i danni da frane in alcune regioni. Per le imprese agricole colpite da alluvioni, sono previsti riduzioni di premi e contributi, oltre a modifiche normative sugli operai agricoli. Si introduce una normativa sugli ammortizzatori sociali per situazioni climatiche eccezionali e interventi per gestire crisi industriali, come in Basilicata. La battaglia contro il caporalato sarà una priorità costante, così come la lotta alle pratiche commerciali sleali. L’attenzione all’ambiente non verrà dimenticata: si limiterà, per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici in zone agricole. Sul fronte della biosicurezza, sarà rifinanziato il Fondo e sono previste misure per il controllo del cinghiale, con la definizione dei poteri del Commissario per la peste suina. Sono nominati anche Commissari per contrastare il granchio blu, la brucellosi e la tubercolosi. Sarà istituito il personale ispettivo per la polizia agroalimentare nei Carabinieri e si modificheranno le dipendenze funzionali del Comando forestale. Si definiranno anche i soggetti responsabili della vigilanza sulla fauna selvatica e si estenderà il periodo di caccia al cinghiale, che sempre più danni fa alla nostra agricoltura. Infine, si prorogherà l'incarico del Commissario per la scarsità idrica con un piano di interventi urgenti, l’istituzione del Dipartimento per le politiche del mare, sopprimendo la Struttura di missione, e introducendo esclusioni dalla disciplina sugli incarichi per i lavoratori in quiescenza. Tutte norme di buonsenso, attese da tempo, che la Lega ha sempre sostenuto al fianco degli agricoltori”.

Così il presidente della commissione Agricoltura, il deputato della Lega Mirco Carloni, relatore del Dl Agricoltura in discussione alla Camera.