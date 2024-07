Dl Agricoltura: Centinaio, proroga Tea risposta a vandali e rinvii Ue

“L’approvazione dell’emendamento che proroga al 31 dicembre 2025 la sperimentazione in Italia delle Tecniche di Evoluzione Assistita è una buona notizia per chi scommette su un’agricoltura innovativa e di qualità. Ma è anche una risposta agli ecovandali che hanno distrutto il campo di Mezzana Bigli (Pavia), nel quale era stato avviato il primo test di una pianta di riso ottenuta con le TEA, e a un’Europa che continua a ritardare il riconoscimento di questa tecnologia e la sua libera commercializzazione. Questi ostacoli non fermeranno il lavoro di ricercatori e agricoltori e di certo non scoraggiano la volontà della Lega e di tutta la maggioranza di sostenerlo”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.

“Oltre a prolungare la possibilità di sperimentare le TEA anche nel 2025, l’emendamento approvato in Commissione al Senato allarga questa opportunità alle piante con caratteristiche qualitative e nutrizionali migliorate”, spiega Centinaio. “È un passaggio importante. In questo modo, aiuteremo l’agricoltura ad affrontare i periodi di siccità e a utilizzare meno pesticidi e potremo anche rafforzare l’autonomia alimentare del nostro Paese e fornire materie prime di altissima qualità per i nostri prodotti agroalimentari. Il tutto assicurando sempre la massima sicurezza per la salute dei consumatori e per il territorio”, conclude il senatore della Lega.