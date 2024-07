Dl agricoltura, Cerreto (FdI): con sistema informativo, concreta lotta a caporalato

“Parte, con il via libera della commissione Industria e Agricoltura del Senato all'emendamento dei relatori al dl Agricoltura, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo, che sarà istituito presso il ministero del Lavoro, consentirà di vigilare sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura e sarà uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni. Alla sua costituzione concorreranno il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il ministero dell'Interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e l'Istituto nazionale di statistica (Istat). Ogni ministero metterà a disposizione per aggiornamento e formazione, i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, riguardanti il mercato del lavoro agricolo; il Masaf, in particolare, l'anagrafe delle aziende agricole, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture. E’questo un passo concreto del Governo Meloni per debellare il criminale fenomeno del caporalato che vede lo sfruttamento di extracomunitari che lavorano senza controlli rischiando anche la vita,e’ con questo governo che comincia una lotta senza quartiere contro lo schifoso fenomeno del caporalato” Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura per Fratelli d’Italia