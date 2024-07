Dl Agricoltura, Cerreto: il decreto conferma agricoltura di nuovo al centro dell’agenda politica. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Questo decreto è il completamento di un ciclo, in soli venti mesi siamo riusciti a mettere al centro dell'agenda politica italiana l'agricoltura e oserei dire anche al centro della politica europea. Non possiamo dimenticare come l'agricoltura era scomparsa dall'agenda UE, dove la PAC era stata modificata nel 2021 e aveva creato delle asimmetrie talmente forti da indurre agricoltori di mezza Europa ad andare a insediare i palazzi della Commissione europea.

Grazie all'azione italiana che si è potuto non solo revisionare la riforma a livello europeo, ma anche in Italia. Abbiamo accelerato tantissimo il potenziamento delle filiere e siamo andati ad agire su quelle che sono delle debolezze strutturali delle filiere stesse. Proprio per questo motivo, già a partire dall'articolo uno di questo decreto, si potrà vedere come andiamo ad agire proprio sulle imprese che hanno difficoltà ad onorare i mutui bancari o i prestiti che hanno fatto, creando una vera e propria moratoria che sarà efficace per un anno per per chi avuto un calo di produzione del 20% oppure un calo dei loro profitti del 30%".

Così ad AGRICOLAE Marco Cerreto, membro della Commissione agricoltura della Camera, a margine del voto in aula sul Dl agricoltura.

"Siamo poi intervenuti con un'altra grande innovazione: l'anello debole della filiera agroalimentare è molto spesso il produttore e si palesa proprio nella ridistribuzione della ricchezza delle singole filiere. Abbiamo inserito il calcolo del costo medio di produzione che sarà formulato da un ente pubblico come Ismea. Mettiamo in sicurezza quegli agricoltori che rischiano, a causa di posizioni dominanti, di essere costretti a sottoscrivere un contratto di cessione o di fornitura al di sotto del costo medio di produzione. Da oggi tutto questo non sarà più possibile. Quegli agricoltori che saranno costretti a dover sottoscrivere contratti al di sotto del costo medio di produzione saranno tutelati dai controlli che la cabina di regia antifrode, posta in essere dal ministro Lollobrigida.

Altri sono i provvedimenti inseriti in questo decreto, come il sostegno alla filiera olivicola, alle filiere ortofrutticole, alla filiera cerealicola, con più di 30 milioni di euro di trasferimento sia per il grano tenero che per il grano duro.

Importantissimi gli investimenti che faremo con due allegati a questo decreto su opere irrigue, destinate ad essere strategiche e fondamentali. 100 milioni di interventi per riuscire a recuperare i ritardi di anni che questo sistema italiano purtroppo aveva contribuito a creare.

Con il decreto siccità abbiamo individuato un commissario, ma non ci siamo fermati qui: con questo Dl c'è un piano immediato di interventi urgenti che andiamo a finanziare con ben 100 milioni di euro, così come finanziamo, con 15 milioni di euro, la lotta al granchio blu, così come abbiamo individuato un commissario per la brucellosi bufalina, per aiutare a debellare un fenomeno che rischia di far estinguere la filiera bufalina in Campania e nel resto della reale DOP della mozzarella di bufala".