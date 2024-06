Dl Agricoltura, em. Pd contro incorporazione Sin in Agea che salva dipendenti al posto del contratto E&Y da 60mln

Roma - Martedì si vota il Dl Agricoltura che - tra le altre cose - prevede la fine di Sin e la migrazione dei circa 80 dipendenti attraverso l'incorporazione in Agea. Ma il Pd 'frena' e chiede di sopprimere l'emendamento che permetterebbe di evitare - con la chiusura di Sin che da anni si trova in uno stato di incertezza - il licenziamento degli attuali dipendenti impiegandoli, sembra, come risorsa in house in sostituzione di quella esterna di E&Y, il cui contratto è attualmente stato prorogato di tre mesi fino a settembre proprio per consentire il passaggio di consegne. Contratto che equivale, da capitolato di spesa, a 60 milioni di euro.

Un 'salvataggio' dei dipendenti attraverso una fusione per incorporazione che da normativa europea non prevede ai sensi del 2112 del CC alcuna selezione e che non replicherebbe dunque quanto accaduto negli anni passati con Buonitalia Spa, dal cui concorso non sortì nessuna migrazione al ministero delle Politiche agricole, lasciando per strada i dipendenti. Ma al contrario una scelta in house per evitare duplicazioni di professionalità e salvare i dipendenti della Società istituita il 29 novembre 2005, ai sensi della legge n. 231/2005, con il compito di per gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

E le cui funzioni sono - come previsto dall'art. 15 bis del Dlgs. 74/2018 - quelle di svolgere le seguenti attività:

a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca;

b) progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi;

c) ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain;

d) supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA 2 e) esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'Agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, successivamente alla fusione per incorporazione di Agecontrol S.p.Af) conclusione di accordi, sentito il Ministero, con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Un emendamento che ripropone l'articolo stralciato dal Quirinale ma sul quale - se votato dal Parlamento - il Colle non avrà nulla di che ridire.

Gli emendamenti presentati dai relatori tra cui il presidente della Commissione Agricoltura del Senato Luca De Carlo, prevedono, all'articolo 9, quanto segue:

Nel Capo III, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)

1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.

3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività di cui al comma 4.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti, comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.

6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a decorrere dall'anno 2024, le risorse stanziate sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.

8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1 è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.

9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.

11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresì all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.

12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica:

a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;

c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b);

d) il regime previdenziale in godimento.

13. In considerazione dell'aumento dell'organico determinato dall'incorporazione di SIN S.p.A., il direttore dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per incrementare il Fondo risorse decentrate e il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti. Tale incremento deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

14. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.

15. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 14, all'articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGEA»;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) indirizzo coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. All'AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;».

Conseguentemente sostituire la rubrica del capo III con la seguente: «Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare».

Ma Silvio Franceschelli, avvocato di Montalcino e membro della Commissione Agricoltura in quota Pd, chiede con un suo emendamento la soppressione di tutti i punti:

Art. 9

9.0.1/1 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 1.

9.0.1/2 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 2.

9.0.1/3 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 3.

9.0.1/4 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 4.

9.0.1/5 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 5.

9.0.1/6 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 6.

9.0.1/7 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 7.

9.0.1/8 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 8.

9.0.1/9 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 9.

9.0.1/10 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 10.

9.0.1/11 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 11.

9.0.1/12 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 12.

9.0.1/13 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 13.

9.0.1/14 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 14.

9.0.1/15 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 15.

9.0.1/16 Franceschelli All'emendamento 9.0.1, sopprimere le parole da: «Conseguentemente» a: «settore agroalimentare».

9.0.100/1 Durnwalder, Patton All'emendamento 9.0.100 apportare la seguente modificazione: al comma 1, lettera a), sostituire le parole:«euro 1.000 e un massimo pari a euro 6.000» con le seguenti: «euro 500 e un massimo pari a euro 3.000».

Mentre i dipendenti Sin stanno già migrando verso i nuovi uffici di Agea, Masaf e Agecontrol in quanto il contratto della sede Sin è scaduto, proseguono i lavori in Commissione Agricoltura per andare al voto nella giornata di martedì.

Sono stati finora ritenuti proponibili gli emendamenti che a vario titolo intervengono sulla filiera agroalimentare, sul sostegno ai settori colpiti dalle fitopatie, sul contrasto al consumo di suolo agricolo, sulla continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale.

Improponibili gli emendamenti 1.6, 1.71, 1.72, 1.104, 1.0.9, 2.3, 2.28, 2.0.18, 3.35, 3.0.7, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.12, 5.68, 5.69, 5.70, 5.92, 5.93, 5.94, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.26, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.37, 5.0.38, 5.0.39, 5.0.43, 5.0.46, 5.0.47, 5.0.48, 5.0.49, 6.0.6, 8.9, 9.0.8, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.0.4, 11.0.9, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 13.0.19, 14.13, 14.0.3 e 15.0.6, riservandosi comunque un supplemento di valutazione sulle altre proposte emendative.

Inammissibili, in quanto non modificano l'emendamento cui fanno riferimento, i subemendamenti 1.0.28/1, 10.11 (testo 2)/1, 10.11 (testo 2)/2, 10.11 (testo 2)/3, 10.11 (testo 2)/4, 10.11 (testo 2)/5 e 10.11 (testo 2)/6.