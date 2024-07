Dl Agricoltura, Forattini: decreto che non dà le risposte che gli agricoltori si aspettano. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Siamo alla 57ma fiducia e già questo dovrebbe far pensare, perché da qui alla fine dei lavori d'Aula per la chiusura estiva ne avremo altre almeno otto. Ma soprattutto questo avviene su un tema, come quello agricolo, che interessa una larga parte del Paese. Gli agricoltori sono in ginocchio e soffrono dei problemi legati ai cambiamenti climatici, negati fino all'uscita di questo decreto. Parlo anche di epidemie, di calamità - se penso alla peste suina - un decreto omnibus che dà delle risposte ad emergenze che non sono nuove, come ad esempio la siccità che sta colpendo i paesi del Sud ormai da diversi mesi, senza trovare quella formula che serve a dare continuità a ciò che gli agricoltori si aspettano".

Così ad AGRICOLAE Antonella Forattini, deputata membro della commissione Agricoltura della Camera, a margine della votazione in aula del Dl Agricoltura.

"Come Pd abbiamo avanzato diversi emendamenti migliorativi a questo decreto che sono stati bocciati. Avremmo voluto poterne discutere e trovare le soluzioni, perché non è mandando l'esercito per risolvere le emergenze che diamo una risposta seria ad un Paese che fa del made in Italy il fiore all'occhiello.

Non si affrontano in questo modo le emergenze come non si affronta in questo modo il caporalato, su questo tema abbiamo avanzato proposte concrete. Di fatto c'è una legge, la Martina-Orlando, che prevede che ci sia un tavolo da convocare e con cadenze frequenti. Anche di fronte ad una disgrazia, anzi una morte disumana, come quella che è accaduta un mese fa qui a Latina. Di fatto non ci si è presi la responsabilità di convocare il tavolo e di ragionare con proposte serie a questo fenomeno che sta distruggendo un settore e sta portando agli episodi che tutti abbiamo potuto vedere".