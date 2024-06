Dl Agricoltura, Franceschelli, PD: presentato em. su incorporazione Sin Agea ma non sono contrario. Vorrei un ddl

Roma - Silvio Franceschelli, membro della Commissione Agricoltura del Senato in quota Pd che ha presentato un emendamento volto a sopprimere l'incorporazione del personale Sin in Agea e il conseguente salvataggio, non è contrario, nel merito, alla misura. Ma solo nel metodo. "Non sono contrario a salvare dipendenti", spiega ad AGRICOLAE. "Non è, la mia, una contrarietà a priori", precisa. "Sono contrario sulla modalità adottata. Riteniamo che una riorganizzazione di Agea debba essere fatta in una maniera più organica e non tramite un emendamento".

Franceschelli spiega che a suo parere "serve un atto più strutturato attraverso un disegno di legge. Bisogna stare attenti perché dalle erogazione dei contributi di Agea dipende il lavoro degli agricoltori e non è un emendamento lo strumento con il quale si può intervenire". E' necessario per questo, conclude, "uno strumento organico di riorganizzazione e non un modello estemporaneo".