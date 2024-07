Dl Agricoltura, Lega: approvato nostro emendamento su deflusso ecologico, risposta a danni clima

“Bene l’approvazione in commissione del nostro emendamento al dl Agricoltura in tema di deflusso ecologico. La norma, che aggiorna e dà continuità a quanto da noi già introdotto nel dl Siccità, fissa al 31 dicembre del 2026 i termini per l'entrata in vigore dei deflussi ecologici rimodulati in esito alle sperimentazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione delle acque e degli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale. Tale misura rappresenta per il Paese un fondamentale strumento a tutela della risorsa idrica. Il provvedimento si aggiunge agli interventi cui sta lavorando la Lega al governo, come l’imponente Piano idrico voluto dal ministro Matteo Salvini, per rispondere in maniera strutturale e concreta ai danni climatici, che stanno mettendo in ginocchio l’agricoltura e il settore agroalimentare”.

Così in una nota i senatori della Lega in commissione Agricoltura Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente, Gianluca Cantalamessa, primo firmatario dell’emendamento, e Mara Bizzotto.