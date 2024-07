Dl Agricoltura, Lollobrigida: intervenuti su emergenze e criticità, da siccità a credito a caporalato

“La siccità è un problema che ormai riguarda tutta la nazione e che colpisce con cadenze differenti ma costanti il paese. Siamo intervenuti sulle criticità maggiori investendo sul credito e firmando protocolli d’intesa con gli istituti bancari che tornano a investiture in maniera decisa sull’economia reale. Siamo intervenuti sulle questioni di equilibrio all’interno della filiera e che vedono penalizzati gli imprenditori agricoli con un costo di produzione maggiore a quello poi di vendita. Siamo intervenuti sull’import ed export per tutelare il nostro made in Italy. Abbiamo posto al centro i controlli nel caporalato, elevando le sanzioni per quelle aziende che non rispettano le norme. Siamo intervenuti sul contesto alla peste suina che è una vera criticità e la riduzione degli ungulati è una necessità per rallentare il fenomeno. Inoltre la peste suina mette in discussione anche le nostre produzioni. Siamo intervenuti sul granchio blu con la nomina di un commissario, incide su pescatori e acquacoltura ma è un fenomeno di ampia portata che incide sull’ecosistema. Siamo intervenuti sulla brucellosi con la nomina di un commissario per applicare le strategie necessarie.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso dell’intervento alla Camera sul Dl Agricoltura.

“La Xylella è un problema fondamentale da non sottovalutare ma non è una emergenza. Emergenza non è ciò che esiste da 14 anni, è invece un problema catastrofico da affrontare in maniera decisa con la scienza e con investimenti volti non a mantenere lo status quo ma a far tornare gli agricoltori, i quali dovranno investire su oliveti più resistenti o alla riconversione dell’attività. E qui ha senso investire le risorse pubbliche.