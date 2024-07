Dl agricoltura. Sottosegretario La Pietra, settore agricolo da oggi più competitivo

“Il DL Agricoltura finalmente è legge ed è un’ottima notizia per tutto il settore, che da oggi potrà contare su una serie di strumenti funzionali a renderlo sempre più competitivo. Grazie all’impegno del ministro Lollobrigida e di tutto il governo Meloni, oltre ai più di 500 milioni stanziati, cifra record senza precedenti, sull’agricoltura investiamo in termini di progetti e misure circostanziate, che riportano finalmente il settore primario in cima all’agenda politica. Una centralità riconosciuta come mai prima d’ora e che rispecchia l’attenzione dimostrata dal governo fin dal primo giorno dell’insediamento. Sostegni alle imprese in difficoltà, misure per le emergenze sanitarie e climatiche, contrasto alle pratiche sleali, alla peste suina africana, alla diffusione del granchio blu, della brucellosi, della tubercolosi bovina, salvaguardia del suolo agricolo e una forte attività di controllo a tutela delle eccellenze agroalimentari italiane, sono i principali punti sui quali si è incentrato il DL Agricoltura, che altro non è se non la concreta risposta politica alle istanze dei nostri agricoltori, il cui lavoro e futuro rappresentano per noi una priorità assoluta”.

E' quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra