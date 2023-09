Dl Asset, Naturale (M5S): per agricoltura governo fa più danni del granchio blu

Il Dl asset, nel quale è finito dentro tutto e il contrario di tutto, rappresentava una grossa opportunità anche per ovviare a diversi problemi riguardanti il mondo agricolo. Opportunità mancata in pieno dal governo Meloni, che ha stanziato la miseria di sette milioni per le aziende del comparto viticolo colpite dalla peronospora, dimostrando una totale assenza di cognizione del problema. E pensare che l’Italia è uno dei paesi guida a livello mondiale nella produzione di vino. Ancora peggiore l’approccio sull’annosa questione del granchio blu nelle acque del mar Adriatico, dove lo stanziamento si è fermato a soli tre milioni. Come per la peronospora, l’arrivo massiccio di questa specie aliena nei nostri mari è ascrivibile ai cambiamenti climatici, che questa maggioranza puntualmente nega. Con la pesca a strascico che propone Lollobrigida si sfasciano ecosistemi marini, quindi a problema si aggiunge problema. Con un mio odg – fortunatamente approvato senza modifiche - ho impegnato il governo ad approntare una strategia diversa, col coinvolgimento di università e enti locali, perché rischiamo di massacrare i nostri fondali e di trattare il granchio come un rifiuto da incenerire negli impianti di smaltimento. In compenso, governo e maggioranza non si sono risparmiati nell’elargire i soliti favori alla lobby della caccia, sdoganando ancora l’uso del piombo nelle zone umide, con pericoli immani per flora e fauna ma anche per l’uomo. In aggiunta, in pacco regalo, per i cacciatori sé arrivata la possibilità di modificare a piacimento i regolamenti sulle specie cacciabili. Insomma, la solita destra: insensibile di fronte ai problemi reali del settore agricolo, ma sempre attenta a tutelare gli interessi dei soliti noti”. Così la senatrice M5s Gisella Naturale a seguito del suo intervento in discussione generale sul Dl Asset.