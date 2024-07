Dl imprese agricole, Carloni (Lega): Da opposizioni 298 emendamenti. Avanti spediti

“La Commissione Agricoltura della Camera ha iniziato oggi a votare i 298 emendamenti presentati al Dl recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e per quelle di interesse strategico nazionale, già approvato in Senato. Nonostante le opposizioni provino in tutti i modi a fare ostruzionismo nel tentativo di bloccare un provvedimento che riteniamo importante, l’intenzione è quella di procedere spediti, nel caso anche votando in seduta notturna, affinché anche l’Aula possa dare il via libera ad una misura con cui si danno risposte serie e concrete ad un’intera filiera che rappresenta un’eccellenza per il nostro Paese. L’agroalimentare è un settore che produce e dà lavoro: merita attenzione, tutela e pieno sostegno. Avanti così”.

Lo dichiara il deputato della Lega e presidente della commissione Agricoltura Mirco Carloni, relatore del provvedimento recante “disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.