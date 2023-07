Dl Rigassificatori, Confagricoltura Brescia. Garbelli: Ottima approvazione norma sui prezzi minimi garantiti per gli impianti biogas in esercizio

Il senato ha approvato ieri la norma che istituisce un meccanismo di prezzi minimi garantiti per la produzione di energia elettrica rinnovabile degli impianti a biogas, esattamente come aveva fatto la Camera nei giorni scorsi con il dl Rigassificatori. Per l’intero settore agricolo e delle energie rinnovabili, ma anche per gli agricoltori bresciani che, per primi alcuni anni fa, avevano raccolto la sfida e investito su questo tipo di impianti, si tratta di un segnale davvero significativo. Segnale che mette al sicuro anche quelle aziende agricole che, in maniera antesignana e con coraggio, avevano investito nella digestione anaerobica e che invece rischiavano di dover interrompere la produzione per effetto dell’inflazione e della fiammata dei costi delle materie prime. “Il contesto internazionale e il quadro geopolitico impongono l’aumento della produzione di energia rinnovabile – afferma il presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli -: il settore primario apporta un fondamentale contributo al comparto con la produzione di biogas e Brescia ricopre un ruolo da protagonista, con oltre cento impianti e più di 50 megawatt installati”.

La misura approvata dalle Camere dovrebbe salvaguardare il patrimonio impiantistico della filiera del biogas italiano e bresciano, che oggi riveste un ruolo centrale nel raggiungimento della sicurezza energetica e della decarbonizzazione italiana.

Nella realtà, la norma approvata richiede una successiva delibera dell’Arera per stabilire il valore del prezzo minimo garantito, che dovrà essere pubblicata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per questo il presidente Garbelli lancia un appello, affinché l’attuazione del provvedimento avvenga in tempi rapidi: “La transizione energetica, che deve vedere protagonista l’agricoltura, ci impone di non perdere tempo e di rilanciare una parte del potenziale produttivo del biogas realizzato dalle aziende agricole stesse, a partire da quelle delle nostra provincia”.

Il dl rigassificatori, approvato in via definitiva, è passato con 97 voti favorevoli.