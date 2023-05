Dl siccità, Andreuzza (Lega): Riconosciuta strategicità della diga sul Brenta, bene Odg per realizzazione

“L’approvazione in Senato dell’ordine del giorno, a firma della collega Bizzotto, al decreto Siccità per l’avvio della realizzazione della diga sul fiume Brenta è una buona notizia per il Comune di Chioggia che aspetta da anni un’opera fondamentale per il territorio, a fini del contrasto alle conseguenze della scarsità idrica. Finalmente, grazie al lavoro che la Lega ha svolto in Parlamento, è stata riconosciuta la strategicità del ponte-diga di cui si parla da decenni, ma rimasto bloccato per mancanza di una parte delle risorse. Ricordo il recente incontro con i vertici al ministero dell’Agricoltura in cui è stato ascoltato il sindaco Mauro Armelao che ha ribadito la necessità della diga per risolvere il problema della risalita del cuneo salino nel veneziano. Una questione su cui abbiamo presentato un’interrogazione al ministro e un emendamento per autorizzare la spesa integrativa per la realizzazione del ponte-sbarramento. Dopo anni di attese, grazie alla Lega e al centrodestra al Governo, diamo una risposta chiara per risolvere un problema che impatta negativamente sulle coltivazioni nella bassa veneziana e padovana, a rischio per colpa della risalita del cuneo salino che rende inutilizzabili le acque per l’irrigazione dei campi. E’ l’ennesima dimostrazione che il lavoro di squadra e il buon governo pagano, nell’interesse esclusivo dei cittadini e delle nostre aziende”.

Lo dichiara la deputata della Lega Giorgia Andreuzza, a proposito del via libera all’Odg per la realizzazione della diga sul Brenta su cui aveva interrogato il ministro dell’Agricoltura e presentato un emendamento.