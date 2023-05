Dl Siccità: Bergesio (Lega), azioni concrete a contrasto crisi idrica

“Con il voto di oggi, si danno risposte concrete per combattere gli effetti della crisi idrica sui territori, sull’ambiente, sulle comunità civili e sui sistemi produttivi. Dalla disponibilità di acqua dipende la produzione degli alimenti che sono alla base della nostra dieta, molti dei quali vere e proprie eccellenze del Made in Italy. Dobbiamo contrastare le drammatiche conseguenze del cambiamento climatico sui nostri territori con azioni decise e coraggiose per prevenire fenomeni estremi, quali alluvioni e siccità, i cui effetti, già evidenti, continueranno per diversi anni ad avere impatti sul contesto socioeconomico e ambientale del nostro Paese. L’approvazione di questo provvedimento attiva tutti gli strumenti possibili per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, dando così soluzioni efficaci non solo per la siccità, ma anche per una corretta gestione e prevenzione del rischio alluvionale”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura a Palazzo Madama, in dichiarazione di voto sul dl Siccità.