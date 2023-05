Dl Siccità, De Carlo (FdI): finalmente si parla di acqua non solo come emergenza

“Il decreto siccità è un provvedimento importante perché finalmente si parla di acqua non solo come emergenza ma come strategia, istituendo una cabina di regia. Fino ad oggi abbiamo assistito a troppe politiche ideologiche e poco pragmatiche su questo tema, troppe volte abbiamo visto lavarsi le mani e voltarsi dall’altra parte rispetto al problema dell’approvvigionamento idrico, basti pensare che in Italia si trattiene solo l’11 per cento dell’acqua reflua rispetto al 25 per cento della media europea. Nessuno si era occupato prima del problema della siccità e siamo consci di essere di fronte ad un cambiamento climatico, ma respingiamo al mittente le accuse di chi ci critica perché chi lo fa è lo stesso che per anni non si è occupato come avrebbe dovuto di questa emergenza. Ci rendiamo conto che chi riesce a mettere in campo opere dia fastidio a chi non è stato in grado di farle, abbiamo la migliore agricoltura sostenibile al mondo e abbiamo anche messo in campo tutta una serie di semplificazioni che renderanno le opere che abbiamo in programma più facilmente realizzabili. Per questo esprimo convintamente il voto favorevole di Fratelli d’Italia a questo provvedimento”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura di Palazzo Madama.