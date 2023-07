Donne in Campo-Cia, Gatti (Maeci): Ruolo donna in agricoltura nel mondo è fondamentale. Centrale educazione e sostegno. VIDEOINTERVISTA

“Ormai tutti gli studi, anche queste grandi riunioni delle Nazioni Unite, ci dicono che se non si riesce innanzitutto a educare tutte le donne nel mondo -ed a riconoscere che sono le donne in molti Paesi a fare agricoltura, a produrre e vendere le merci- cioè se non si riesce a riconoscere questo ruolo centrale e attuare una serie di politiche e progetti di finanziamenti per sostenere il ruolo della donna non si avranno quelle trasformazioni del sistema agroalimentare nel mondo che tutti chiedono.

Quindi dobbiamo parlare di donne, dell'educazione delle donne e delle giovani, ed anche di cambiamenti legislativi in una serie di Paesi che le riconoscano anche giuridicamente -perché in alcuni Paesi le donne non hanno una serie di diritti come hanno gli uomini- quindi c'è una spinta molto forte su questo argomento. L'Italia lavora molto e finanzia molti progetti proprio per focalizzare il ruolo delle donne in agricoltura.

Così Stefano Gatti (inviato speciale per la sicurezza alimentare MAECI) a margine dell’evento Donne in Campo-Cia in preparazione del prossimo vertice Onu.