Donne in Campo-Cia, Terenzi: Da donne concretezza e innovazione soprattutto per l’agricoltura sostenibile. VIDEOINTERVISTA

"Le donne sono innovatrici, le donne sono sognatrici, le donne sono visionarie."- così Pina Terenzi, presidente dell'Associazione Donne in Campo" a margine dell’evento Donne in Campo-Cia in preparazione del prossimo vertice Onu.

"Però le donne sono anche concrete e all'interno delle comunità sono un elemento importante e possono essere un valore aggiunto sicuramente per l'agricoltura del futuro, specialmente per l'agricoltura sostenibile. Noi oggi poniamo come esempio le comunità del cibo che non sono altro che delle interazioni tra i soggetti che vivono sui territori, in grado di sviluppare l'agricoltura del territorio stesso avendo anche un risvolto sociale ed economico, dunque un risvolto importante per il territorio stesso e per l'importanza del cibo. Il sistema locale del cibo è fondamentale, perciò lavorare su questo sicuramente può essere un valore aggiunto".