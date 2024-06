Dop Igp, Lollobrigida: spot nazionale calcio simbolo del Sistema Italia della nostra produzione agroalimentare

"L'iniziativa è importante: è un altro modo di abbracciare quel "fare sistema" legando questo spot, che è il simbolo di quello che è stato pensato, alla nazionale di calcio, squadra che nei prossimi giorni inizierà uno dei tornei più seguiti dagli italiani. Con questo spot arriveremo nelle case degli italiani che saranno nel nostro Paese e non solo, visto che sarà trasmesso anche su Rai Estero. Non è la prima volta che lavoriamo con le nazionali, lo abbiamo già fatto con la pallavolo, per quanto riguarda la pasta, e il rugby, con i frutti a guscio, e lo abbiamo fatto anche col tennis di Jannik Sinner e con uno sport super emergente come il padel: i risultati sono sempre stati soddisfacenti e fra l'altro hanno portato fortuna anche a chi si è reso protagonista degli spot. Spot che peraltro vengono realizzati con entusiasmo dagli atleti stessi e che consentono a tante federazioni di investire proprio sui tesserati partendo proprio da quell'alimentazione che consente loro di essere performanti".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione della presentazione dello spot “DOP IGP Campioni di Qualità" girato con la partecipazione del Ct della Nazionale Luciano Spalletti e dei calciatori Azzurri.

"Nel mondo ci sono più di 200.000 ristoranti italiani: non c'è angolo di pianeta dove la nostra cucina e i nostri prodotti non siano arrivati. Il marchio "Italia" applicato a un prodotto alimentare ne fa lievitare la qualità e anche il prezzo, anche se è ovvio che un fenomeno come l'Italian Sounding vada combattuto sotto tutti i punti di vista.

Il nostro cibo ha tutto, anche perché è la storia a dirlo. Una storia che parte dall'Impero Romano e arriva ad oggi. Sappiamo di non essere un Paese grande in termini di territorio, ma quello che diamo e che potremo dare nei prossimi anni in termini di qualità è unico. Non dobbiamo fare battaglie di quantità ma di qualità: questo è il valore aggiunto dell'Italia e uno spot come questo è lì a farlo capire", conclude il ministro.