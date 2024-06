Dop Igp, Zoppas: fondamentale determinare origine di produzione per tutelare Made in Italy. VIDEOINTERVISTA

“È importante e fondamentale determinare le origini di produzione di quei prodotti che sono venduti specialmente all’estero, penso a quegli imprenditori che per tanti anni hanno costruito un marchio, come il Prosecco, il Parmigiano Reggiano, il Francia Corta o tutti quei marchi di categoria che gli imprenditori hanno saputo sviluppare. Non è perciò giusto che all’estero qualcuno, senza spendere gli stessi soldi, possa impossessarsi di quel nome e sfruttarlo per aumentare le proprie vendite. Quindi avere un megafono promozionale come quello del calcio, che sa raccontare spingendo molto dal punto di vista mediatico la promozione, è un veicolo opportuno da utilizzare per dichiarare quali sono le origini e far conoscere al consumatore finale la veridicità e l’appartenenza al made in Italy dei nostri prodotti.”

Così Matteo Zoppas, Ice, a margine della presentazione dello spot “DOP IGP Campioni di Qualità" girato con la partecipazione del Ct della Nazionale Luciano Spalletti e dei calciatori Azzurri.