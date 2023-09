Due settimane alla Notte dei Ricercatori 2023: scopri gli eventi CREA in programma

Il countdown è iniziato! Tra poco più di due settimane, il 29 settembre, avrà luogo La Notte europea dei ricercatori LEAF di Frascati Scienza.

Anche questa edizione vede il CREA protagonista di numerose iniziative per grandi e piccoli: dai contest in tema alimentare con giochi, quiz e micro-lab nutrizionali, alle prove di macinazione del grano ed estrazione del glutine dagli sfarinati per conoscere il DNA divertendosi, fino una caccia al tesoro per individuare le diverse specie arboree, oltre a passeggiate didattiche per imparare a riconoscere e scoprire la biodiversità olivicola attraverso il gusto. Infine, come ogni anno, per chi non potrà partecipare in presenza, sono previsti i seminari online “Impara giocando con Oleario”.

EVENTI_CITTÁ LEAF 2023