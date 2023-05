Durum Days 2023. A Foggia il 17 maggio torna il punto su mercato, prezzi e previsioni del grano duro

Torna anche quest’anno il Durum Days, l’evento internazionale organizzato dalla filiera del grano duro per fare il punto sulla produzione di grano duro attesa in Italia e nel mondo, che si svolgerà a Foggia, mercoledì 17 maggio dalle 9 alle 17, presso la Camera di Commercio (Via Michele Protano 7). I Durum Days sono organizzati e promossi da Assosementi, Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri, Alleanza Cooperative Agroalimentari, Compag, Italmopa, Unione Italiana Food, con la partnership tecnica di Areté, con la collaborazione del Crea e la partecipazione in veste di sponsor di Syngenta-PSB.

Insieme alla consueta retrospettiva di scenario dedicata al settore, sono previste due sessioni tecniche, rispettivamente sulla nuova Politica Agricola Comune e sui mercati, che saranno seguite da due tavole rotonde. Nel pomeriggio a partire dalle 15.00 avrà luogo il Durum Science Workshop dal titolo “La produzione di grano duro dopo il 2020: soluzioni e prospettive per una intensificazione sostenibile”.

Il programma completo è in allegato. Per partecipare in presenza o seguire i lavori in streaming è obbligatoria la registrazione su www.durumdays.com.