E. Romagna. Alfio Biagini confermato presidente Consorzio Piadina Romagnola Igp, le congratulazioni dell’assessore Mammi

Congratulazioni ad Alfio Biagini per la sua conferma a presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp, prodotto-simbolo non solo di una gastronomia ma di una cultura e di un territorio. Le ha espresse l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi.

“Voglio congratularmi con Alfio Biagini, per la sua conferma a presidente del Consorzio- commenta Mammi-. Alfio è un presidente instancabile, sempre impegnato nelle attività promozionali in prima persona, per promuovere la Piadina romagnola Igp e portarla in tutto il mondo. Attività che svolge con l’entusiasmo di chi crede in questo straordinario prodotto alimentare, in tutte le sue potenzialità che fanno parte della storia, della tradizione gastronomica e della vera identità della Romagna. La Piadina, infatti, fa parte dei 44 prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna: è tra i più conosciuti e amati dalle persone, proprio per la sua versatilità e per le infinite varianti di accompagnamento che può offrire. Il nostro compito- conclude Mammi- è farla conoscere e promuoverla in tutto il mondo”.

Classe 1951, Alfio Biagini è stato tra i soci fondatori del Consorzio nel 2011. Da allora ha sempre lavorato per la promozione e tutela del prodotto in Italia e all’estero, a partire dalla certificazione Igp, concessa dall’Unione europea il 24 ottobre 2014.