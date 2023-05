E. Romagna, Lollobrigida: attività agricole rischiano un fermo di 3/4 anni, danno enorme per Regione e Italia. Centrale discutere del sistema assicurativo

Riguardo alla crisi E. Romagna, "chiederemo l'attivazione del fondo di riserva per l'agricoltura. In realtà nel decreto per il mondo dell'agricoltura c'è molto di più, noi abbiamo investito sul fondo Agricat che serve a ripagare gli agricoltori rispetto ad eventi e criticità come quello alluvionale, o in altri casi per siccità o grandine. Ma in questo caso abbiamo concentrato i fondi sull'Emilia anche rispetto al fatto che gli eventi siccitosi di quest'anno sono meno rilevanti rispetto ad altri periodi. Abbiamo inserito 75 milioni che andranno alla Emilia Romagna per l'innovazione, quindi per la possibilità di acquistare nuovi macchinari rispetto a quelli che sono stati danneggiati in questa fase."

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento al Festival Economia di Trento.

"Però poi c'è molto sul mondo del lavoro in agricoltura. Grazie all'intervento previsto dalla collega Calderone, tutti i lavoratori del mondo dell'agricoltura sono stati messi in sicurezza con uno strumento nuovo e importante. È evidente che noi oggi abbiamo danni incalcolabili. Quando dico incalcolabili lo dico nel senso letterale noi possiamo calcolare i danni in agricoltura solo con il riassorbimento completo delle acque, perché chi conosce questo mondo sa che ci possono essere danni legati non solo alla perdita del raccolto, ma anche danni legati al soffocamento delle piante da frutto che costringono al reimpianto. Si tratta quindi di un danno per tre o quattro anni, il tempo necessario prima che si possa tornare in produzione.

Noi rischiamo di avere anche persone che per passione o per tradizione familiare hanno intrapreso un'attività come quella agricola e che magari non continueranno di fronte a 3 o 4 anni di fermo della loro attività e questo sarebbe un problema catastrofico in una regione strategica come l'Emilia Romagna. Una delle regioni che nell'ortofrutta e in altri settori è tra le massime produttrici, anche l'allevamento è uno degli elementi sui quali l'Emilia fa la differenza nel sistema Italia per cui noi oggi dobbiamo -e lo abbiamo fatto con il Governo- affrontare l'emergenza.

Inoltre dobbiamo ragionare come stiamo facendo per predisporre una strategia che abbatta gli effetti collaterali dell'alluvione e che possono essere evitati dall'uomo. Alcuni no, ma altri invece con strategie e infrastrutture adeguate o previsioni adeguate possono essere limitati in maniera importante.

C'è poi un tema che fino ad adesso è stato sempre tenuto ai margini e del quale a mio avviso bisogna discutere in maniera seria: ossia del sistema assicurativo. Io credo che da questo punto di vista, a vantaggio di entrambi e anche a vantaggio delle casse dello Stato, ci debba essere un ragionamento che va affrontato con la serenità del caso, ma in maniera tale da comprendere che questi eventi vengono a riproporsi in maniera ciclica e che quindi una predisposizione di strumenti, da questo punto di vista è di maggiore garanzia per tutti."