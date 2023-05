Maltempo, Lollobrigida: Danni ancora non quantificabili. Martedì decretazione per risorse e interventi per sollevare imprenditori agricoli da oneri giustizia e contribuzioni

“Le drammatiche immagini che sono giunte dalle prime ore dell’alba ci hanno indotto a cercare immediatamente formule di confronto e di intervento che ci mettessero in condizione, anche con il tavolo del governo, di creare una sinergia e di lavorare su una criticità immediatamente visibile che riguarda il mondo dell’agricoltura. Ovviamente in questo abbiamo fatto tesoro delle rappresentanze delle associazioni datoriali, e abbiamo avuto oggi i rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri e Confcooperative che ci hanno illustrato i primi danni registrati”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida nel corso della conferenza stampa convocata d’urgenza a seguito dell’emergenza alluvione in Emilia-Romagna. “Teniamo conto che nell’agricoltura i danni emergenti saranno verificabili solo a seguito del riassorbimento delle acque, per poterne capire le dimensioni reali”, ha spiegato il ministro.

“I nostri uffici – prosegue Lollobrigida – hanno lavorato da questa mattina per individuare risorse e provvedimenti normativi, in analogia anche con i precedenti, e aprire un tavolo di confronto, che in qualche modo già si è sviluppato nel tavolo di oggi con la Regione Emilia-Romagna, per poi domani essere riaggiornato anche con il presidente della Conferenza delle Regioni per la parte agricola, cercando di individuare quali risorse siano immediatamente investibili per affrontare l’epifenomeno dell’emergenza e poi anche una fase strutturale, cercando di capire quali altre risorse saranno necessarie. Speriamo di poter arrivare martedì con una fotografia dettagliata, con strumenti di analisi di quello che si sta verificando in queste ore e le conseguenze potenziali, e arrivare quindi a una decretazione che sia efficace da subito. Ci sarà anche un altro tema, e non lo nascondo, cioè un ragionamento strategico che ci metta in condizione di evitare non le alluvioni – cosa evidentemente impensabile – ma di evitare alcune conseguenze che possono essere certamente meglio previste e meglio affrontate, in termini di dissesto idrogeologico”.

Alla domanda su una quantificazione dei danni, il ministro ha risposto che “oggi abbiamo recepito le considerazioni anche delle organizzazioni agricole, le quali sanno meglio di noi che il danno non è quantificabile mentre un evento è in corso. Oggi noi abbiamo, in un settore specifico come quello dell’agricoltura, colture che potrebbero essere danneggiate sulla produzione o addirittura in termini strutturali, cioè con l’essiccazione delle piante e la necessaria eradicazione, quindi per qualche anno, oppure potremmo non avere danni in alcune aree allagate, perché anche questo può accadere. Noi abbiamo immaginato, insieme alle organizzazioni di categoria, tutte le verifiche che anche le normative prevedono, per quantificare gli interventi finanziari ad evento concluso”.

“Quindi arriveremo a caratterizzare in maniera puntuale le risorse necessarie”, spiega Lollobrigida, “oltre agli interventi per mettere gli imprenditori agricoli in condizione di non doversi sobbarcare costi accessori come quelli legati alla giustizia o alla contribuzione. Ovviamente questi interventi sono stati annunciati e dovranno essere quantificati anche in relazione alle aree colpite, direttamente e indirettamente. Ci sono infatti aree colpite dall’alluvione e aree colpite dagli effetti collaterali dell’alluvione, con riferimento per esempio alle ditte di trasformazione, che potrebbero vedersi private di approvvigionamenti. Ma una fotografia dei danni reali rispetto agli eventi in corso non è possibile e forse nemmeno troppo utile. Tutto va verificato in maniera puntuale per non disperdere risorse e utilizzare fino all’ultimo euro disponibile a sanare danni effettivi ed emergenti. Al momento le cinque province coinvolte sono tutte nell’Emilia-Romagna”.