E. Romagna, Lollobrigida: impegnati 175 mln per imprese agricole. Nel prossimo Agrifish chiederemo attivazione misure per aziende colpite

"Le alluvioni che hanno flagellato l’Emilia-Romagna hanno causato morti, devastato il territorio e messo in ginocchio l’economia di una delle regioni più produttive d’Italia. Il Governo si è attivato immediatamente per dare risposta alle richieste di aiuto provenienti dai territori più colpiti. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato un decreto-legge contenente una serie di interventi urgenti prevedendo, nel complesso, uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite."

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del Question time alla Camera sulle iniziative, anche a livello europeo, per il ripristino di condizioni di normalità in Emilia-Romagna, con particolare riferimento al comparto agricolo (Vaccari – PD-IDP).

"Il settore agricolo è indubbiamente tra quelli più colpiti. I danni riportati sono incalcolabili in senso letterale in quanto, come noto all’Onorevole interrogante, solo all’esito dell’assorbimento delle acque potranno valutarsi gli effetti sulle colture e stabilire se sono limitati alla sola produzione agricola di quest’anno o se, invece, imporrano l’espianto delle piante e il successivo reimpianto delle stesse.

Le risorse subito impegnate a favore delle aziende agricole ammontano a 175 milioni di euro.

Di questi, 100 milioni di euro sono diretti a indennizzare le imprese per i danni strutturali e per la perdita della produzione agricola, 75 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sono diretti a sostenere le aziende per l’acquisto di nuovi macchinari in sostituzione di quelli danneggiati in modo irreversibile dall’alluvione.

Inoltre, d’intesa con il Ministero del Lavoro, è stato elaborato un nuovo strumento di sostituzione salariale rivolto ai lavoratori dipendenti a tempo determinato impiegati nelle aziende agricole colpite.

Abbiamo chiesto ed ottenuto, a favore delle imprese agricole che hanno rapporti finanziari con l’ISMEA, la sospensione automatica delle rate dei mutui in corso con scadenza 2023, l’allungamento dei piani di ammortamento e la sospensione dell’invio degli atti di diffida e di recupero dei crediti.

Inoltre, a favore di tutte le altre imprese situate nei territori in cui si è verificato l’evento alluvionale abbiamo disposto uno stanziamento di 15 milioni di euro a valere sul patrimonio ISMEA per l’erogazione di prestiti a tasso zero di importo fino a 30.000 euro finalizzati a garantire liquidità per la continuità aziendale.

Tenuto conto dell’estrema gravità della situazione, ho già dato disposizioni affinchè gli uffici richiedano alla Commissione europea l’attivazione degli strumenti più opportuni a sostegno delle imprese e io stesso, nel corso del Consiglio Agrifish del 30 maggio prossimo, ribadirò la richiesta di idonee misure di sostegno in favore delle imprese agricole colpite, unitamente ad una serie di deroghe da applicare agli strumenti finanziari esistenti, in modo da renderli compatibili con le esigenze ed i fabbisogni delle aree interessate.

Potranno in questo modo essere attuate misure straordinarie che permettano alle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli di usufruire di una maggiore flessibilità nella gestione dei Programmi operativi rientranti nella PAC, con l’obiettivo di rimodulare i rispettivi piani, in modo da prevedere interventi adeguati a fronteggiare l’emergenza in atto, con una consequenziale rivalutazione dei costi iniziali.

Si rende, infatti, necessario prevedere una serie di deroghe temporanee alle regole comunitarie in vigore, fondamentali per garantire la necessaria certezza giuridica, sia per gli operatori che per le amministrazioni coinvolte, assicurando la massima flessibilità nella gestione dei Programmi Operativi e contenere gli effetti negativi sulla competitività delle OP determinati dal nuovo contesto.