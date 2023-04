Earth Day, a Pierluigi Sassi il premio dell’Accademia Kronos per la tutela dell’ambiente

Al Presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi il premio dell’Accademia Kronos per la tutela dell’ambiente

Per Sassi: “È essenziale sviluppare una nuova consapevolezza che porti ciascuno di noi a impegnarsi in prima persona per la salvaguardia del Pianeta”

Domenica, 23 aprile 2023 – In occasione delle celebrazioni per la 53a Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite, che si svolgono a Roma, presso il Villaggio per la Terra di Villa Borghese, *Franco Floris, Presidente di Accademia Kronos, ha conferito al Presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi il premio per l’impegno sulla difesa e educazione ambientale, un riconoscimento prestigioso conferito in passato al Papa, ad ambasciatori, scienziati e a quanti si sono distinti per la tutela dell’ecosistema*.

Sono decine le manifestazioni in programma, nelle diverse aree del Paese, che Earth Day Italia patrocina e promuove da anni attraverso un’intensa opera di collaborazioni costruttive che rendono la rete nazionale per l’Earth Day un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. L’evento italiano, organizzato da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari prevede oltre 600 eventi tra talk show, esibizioni live di street artist, interventi di personaggi noti e laboratori dedicati ai più piccoli.

“Sono grato per il premio ricevuto dall’Accademia Kronos. Si tratta di un riconoscimento importante per la capillare attività di sensibilizzazione che Earth Day Italia promuove favorendo il dialogo e l’incontro con centinaia di organizzazioni che hanno a cuore la cultura della sostenibilità ambientale” ha dichiarato Pierluigi Sassi, Presidente di Earth Day Italia, secondo il quale “per generare un autentico cambiamento e incidere nelle grandi scelte a livello globale è essenziale sviluppare una nuova consapevolezza che porti ciascuno di noi a impegnarsi in prima persona per la salvaguardia del Pianeta”.