Editoriale 2023, Gianluca Lelli: gruppo crescerà ed entrerà in nuovi territori. Grande infrastruttura al servizio agricoltura italiana

Il 2023 è stato un anno molto complesso che ha certamente evidenziato come in Europa e in Italia ci sia assolutamente la necessità di affiancare con costanza le aziende agricole nei momenti più difficili.

Da una parte il cambiamento climatico, dall'altra la congiuntura internazionale che stiamo vivendo, hanno condizionato le scelte e congelato gli obiettivi di molti.

Consorzi Agrari d'Italia in questi mesi è riuscita a strutturare e rafforzare la sua offerta fornendo ai territori un ventaglio di opportunità davvero unico nel panorama nazionale ed europeo.

La creazione dei poli di eccellenza sementiero e mangimistico, ultimo nato del gruppo con CAI Nutrizione, è stata la ciliegina sulla torta per garantire su tutto il territorio nazionale sempre le migliori soluzioni in grado di abbracciare quantità, qualità e mercato con i tanti contratti di filiera, dai cereali all’ortofrutta, che rappresentano un’opportunità unica per valorizzare i prodotti.

Il nostro obiettivo infatti è sempre quella di supportare le aziende per una produzione migliore e sostenibile e sopratutto equa, cioè in grado di portare il giusto valore e la giusta retribuzione.

Ed è su questo che continueremo a lavorare nei prossimi mesi.

Sarà un 2024 impegnativo, che vedrà il nostro gruppo crescere ancora ed entrare in nuovi territori, ma siamo pronti e consapevoli del nostro ruolo di grande infrastruttura al servizio dell’agricoltura italiana.

Auguri a tutta la redazione e a tutti i lettori di Agricolae

Gianluca Lelli

Amministratore delegato Consorzi Agrari d'Italia - Cai